Собор архангела Гавриїла: які молитви читати, щоб завжди захищали ангели

Історія свята Собору архангела Гавриїла

Протягом року пам’ять архангела Гавриїла вшановується тричі: 26 березня, 13 липня та 8 листопада разом з іншими архангелами. Його ім’я з давньоєврейської мови перекладається як "сила Божа".

Архангел Гавриїл виконує особливу місію - сповіщає людству волю Божу. У Святому Письмі він говорить про себе: "Я Гавриїл, що стою перед Богом". Він надихав пророка Мойсея під час створення книги Буття і сповіщав пророку Даниїлу про майбутнє світу.

Гавриїл передав звістку Іоакиму й Анні про народження Діви Марії. Саме він благовістив Марії про народження Ісуса Христа і з’явився Захарії, щоб сповістити про Іоана Хрестителя. Також архангел уві сні попередив праведного Йосифа про небезпеку і наказав тікати до Єгипту з Немовлям та Богородицею.

Молитва до святого Гавриїла

О, Святий Архангеле Божий Гавриїле! Ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння!

Милостиво прийми від нас недостойних принесений тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші і, як кадило, на небесний вівтар кадильний вознеси їх. Осіни розум наш світлом віри Православної, запали любов’ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші на спасительний шлях Євангельських заповідей.

Щоб в цьому віці тихо і побожно пожили ми на славу Божу, і в майбутньому не втратили Царства Небесного, його ж отримати сподобилися благодаттю Христа Бога нашого, заступництвом Пречистої Його Матері, і твоїми могутніми молитвами, і щоб прославили з Тобою і іншими безплотними силами небесними і усіма святими Єдиного в Тройці славимого Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Фреска архангела Гавриїла на Афоні (фото: Вікіпедія)

Молитва до святого Гавриїла друга

Св. Архангеле Гавриїле! Ангеле Благовіщення, вірний посланцю Божий, Відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, Слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовими, Щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь.

Молитва архангелу Гавриїлу про захист

Святий Архангел Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги. Захисти мене від підступів бісів і диявола. Віджени від мене сатану. Не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися. Збережи здоров’я сім’ї моєї і посіли в нашому домі світ навіки. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.