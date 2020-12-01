Соболев: парламент как можно быстрее должен решить три ключевых вопроса для страны

Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

Парламент не имеет права уйти на новогодние каникулы, не решив три ключевые для страны вопроса, - ФОПов, бюджета и перезагрузки норм, которые Конституционным судом признаны неконституционными.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления в Верховной раде.

"Мы сегодня будем рассматривать три законопроекта о так называемой поддержке малого бизнеса. Восемь тысяч - это прекрасно. Три тысячи списания задолженности по кредитам - это прекрасно. 20 миллиардов по оценкам Минфина, которые пойдут на поддержку малого бизнеса, - это прекрасно. Но, если парламент не смог за полгода прислушиваться к предложениям фракции "Батькивщина" и других фракций и пересмотреть те нормы, которые фактически останавливают работу малого и микробизнеса, у нас теперь остается одна возможность - отсрочка введения нормы, которая с 1 января перечеркнет те замечательные вещи, которые мы сегодня проголосуем. Фактически малый бизнес этого не выдержит", - отметил Сергей Соболев.

Политик убежден, что необходимо принять решение относительно введения криминальной ответственности за ложь в декларациях в том варианте, на который вышла согласительная группа, которая состоит из всех фракций.

"Я думаю, что это единственный возможный вариант - доработать проект президента и принять за основу проект согласительной группы и выйти на вариант, который позволит с 1 января открыть электронное декларирование и открыть ответственность, в том числе и уголовную, за умышленные недостоверные данные", - отметил народный депутат.

Резюмируя, Соболев подчеркнул, что без создания специального COVID-фонда, "Батькивщина" не будет голосовать за бюджет на следующий год.

"Бюджет на следующий год должен включать те нормы, которые дадут возможность для спасения врачей, учителей и всех тех, кто на передовой сегодня", - подытожил политик.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.