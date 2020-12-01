Соболєв: парламент якнайшвидше повинен вирішити три ключові питання для країни

Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Парламент не має права піти на новорічні канікули, не вирішивши три ключові для країни питання, - питання ФОПів, бюджету та перезавантаження норм, які Конституційним судом визнані неконституційними.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час виступу у Верховній раді.

"Ми сьогодні будемо розглядати три законопроєкти про так звану підтримку малого бізнесу. Вісім тисяч - це чудово. Три тисячі списання заборгованості по кредитах - це чудово. 20 мільярдів за оцінками Мінфіну, які підуть на підтримку малого бізнесу, - це чудово. Але, якщо парламент не спромігся за пів року дослухатися до пропозицій фракції "Батьківщина" та інших фракцій та переглянути ті норми, які фактично зупиняють роботу малого та мікробізнесу, у нас тепер залишається одна можливість - відтермінування введення норми, яка з 1 січня перекреслить ті чудові речі, які ми сьогодні проголосуємо. Фактично малий бізнес цього не витримає", - зауважив Сергій Соболєв.

Політик переконаний, що необхідно ухвалити рішення щодо запровадження кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях у тому варіанті, на який вийшла погоджувальна група, яка складається з усіх фракцій.

"Я думаю, що це єдиний можливий варіант доопрацювати проєкт президента і взяти за основу проєкт погоджувальної групи та вийти на варіант, що дозволить з 1 січня відкрити електронне декларування та відкрити відповідальність, у тому числі й кримінальну, за умисні недостовірні дані", - зазначив народний депутат.

Резюмуючи, Соболєв наголосив, що без створення спеціального COVID-фонду, "Батьківщина" не голосуватиме за бюджет на наступний рік.

"Бюджет на наступний рік повинен включати ті норми, які дадуть можливість для порятунку лікарів, вчителів та всіх тих, хто є на передовій сьогодні", - підсумував політик.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 12 498 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській і Львівській областях.