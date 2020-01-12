Соболев обратился в прокуратуру с заявлением об угрозах

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах после того, как в декабре в результате покушения на депутата погиб его 3-летний сын. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По словам Соболевых угрозы поступали от адвоката Михаила Иванюка с позывным "Булат" - бывшего представителя полка "Азов", который возглавлял там внутреннюю разведку, так называемую Метеослужбу, также работал полицейским, или же, вероятно, работает и сейчас. Его фамилию потерпевшие называли среди восьми, которым советовали пройти полиграф.

"Писал адвокат Иванюка: "Он готов на все". А я не понимаю, что значит на все. На плохое, на хорошее? После того, как убили моего ребенка. А почему он пишет именно мне, а не мужу? Я тоже готова на все", - рассказала жена Соболева.

В самом заявлении указано, что адвокат якобы пытался договориться с потерпевшими.

"Андрей Цыганков (адвокат Михаила Иванюка, - ред.) предлагает согласовать возможные действия, которые бы позволили Михаилу Иванюку избежать участия в уголовном производстве и исключить проведение в отношении него каких-либо следственных (розыскных) и негласных следственных действий", - говорится в заявлении.

Ранее Соболев заявил, что обратился к генпрокурору с просьбой отреагировать на его запрос передать дело об убийстве сына в Главное следственное управление Нацполиции.

Как известно, покушение на депутата Вячеслава Соболева состоялось 1 декабря 2019 года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей. В результате обстрела погиб его малолетний сын.