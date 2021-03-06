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Не соблюдали дистанцию и ходили без масок: в Париже полиция разогнала отдыхающих

Новина українською → Париж, Суббота 06 марта 2021 19:44
Не соблюдали дистанцию и ходили без масок: в Париже полиция разогнала отдыхающих Фото: полиция в Париже (twitter.com/prefpolice)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 6 марта, в Париже (Франция) полиция выпроводила с набережной Сены большое количество отдыхающих. Они не соблюдали профилактические меры, которые там ввели для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщила в своем Twitter префектура полиции.

"Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания", - говорится в сообщении.

Позже информацию подтвердил телеканал BFM, который показал в эфире проход плотного ряда полицейских по уже пустующей набережной в районе острова Ситэ. По словам корреспондента телеканала, полицейские предупреждали граждан о необходимости соблюдать дистанцию, а также делали замечания тем, кто был без маски.

Напомним, более сорока французских депутатов национального собрания призвали ослабить карантин. В частности, они хотят, чтобы открыли рестораны, которые закрыты в стране из-за пандемии коронавируса с 30 октября 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.

Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.

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