Не соблюдали дистанцию и ходили без масок: в Париже полиция разогнала отдыхающих
Сегодня, 6 марта, в Париже (Франция) полиция выпроводила с набережной Сены большое количество отдыхающих. Они не соблюдали профилактические меры, которые там ввели для предотвращения распространения коронавируса.
"Санитарные меры, принятые для предотвращения распространения COVID-19, не соблюдаются на набережных Сены. Силы правопорядка вынуждены вмешаться, чтобы пресечь эти собрания", - говорится в сообщении.
Позже информацию подтвердил телеканал BFM, который показал в эфире проход плотного ряда полицейских по уже пустующей набережной в районе острова Ситэ. По словам корреспондента телеканала, полицейские предупреждали граждан о необходимости соблюдать дистанцию, а также делали замечания тем, кто был без маски.
Напомним, более сорока французских депутатов национального собрания призвали ослабить карантин. В частности, они хотят, чтобы открыли рестораны, которые закрыты в стране из-за пандемии коронавируса с 30 октября 2020 года.
Также РБК-Украина писало, что во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.
Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.