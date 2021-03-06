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Не дотримувалися карантинних обмеженнь: у Парижі поліція розігнала відпочиваючих

Новость на русском → Париж, Субота 06 березня 2021 19:44
Не дотримувалися карантинних обмеженнь: у Парижі поліція розігнала відпочиваючих Фото: поліція в Парижі (twitter.com/prefpolice)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 6 березня, в Парижі (Франція) поліція випровадила з набережної Сени велику кількість відпочиваючих. Вони не дотримувалися профілактичні заходи, які там ввели для запобігання поширення коронавірусу.

Про це повідомила у своєму Twitter префектура поліції.

"Санітарні заходи, вжиті для запобігання поширення COVID-19, не дотримуються на набережних Сени. Сили правопорядку змушені втрутитися, щоб припинити ці зібрання", - йдеться в повідомленні.

Пізніше інформацію підтвердив телеканал BFM, який показав в ефірі прохід щільного ряду поліцейських вже порожній набережній в районі острова Сіте. За словами кореспондента телеканалу, поліцейські попереджали громадян про необхідність дотримуватися дистанції, а також робили зауваження тим, хто був без маски.

Нагадаємо, понад сорок французьких депутатів національних зборів закликали послабити карантин. зокрема, вони хочуть, щоб відкрили ресторани, які закриті в країні через пандемію коронавірусу з 30 жовтня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у Франції уряд заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях з-за COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

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