Собівартість нових смартфонів Apple з кожним роком зростає: оприлюднено вартість найдорожчого на сьогодні Айфона

Суперечки про те, чи насправді Apple суттєво завищує ціну своїх Айфонів, ведуться з моменту випуску першого смартфону компанії. Звичайно, саме iPhone — основне джерело прибутків хлопців та дівчат з Купертіно. Але треба відзначити, що величезний зиск корпорація Apple отримує завдяки вражаючим об’ємам продажів по всьому світу, а не надвеликим цінам. Зрештою, саме попит народжує пропозицію, а не навпаки. Хоча, звичайно, «яблунева» компанія добре заробляє на усіх своїх пристроях — саме в цьому полягає зміст будь-якого бізнесу. Не є винятком iPhone 14 Pro Max — найдорожчий на сьогодні смартфон Apple за собівартістю. Що це означає для споживачів: їм доведеться заплатити за збільшення витрат, чи корпорація змушена буде звикати до менших прибутків?

iPhone стає дорожчим у виробництві: у чому причина?

Не секрет, що українці давно знайшли спосіб зекономити на покупці різноманітних товарів, включно з завжди недешевими смартфонами Apple. Для цього достатньо скористатися однією з акційних пропозицій від торговельних мереж. Наприклад, промокод Codes допомагає купити Айфон з суттєвою знижкою. Треба просто обрати продавця з актуальною програмою заохочення нових та постійних покупців, який займається продажами таких смартфонів. Тоді навіть iPhone 14 Pro Max, який обходиться виробнику приблизно у 501 долар США (без складання та логістики), буде виглядати більш привабливо з точки зору ціни. Щоби зекономити на купівлі не тільки смартфонів, але й інших товарів, скажімо, комп'ютерної та побутової техніки, треба знайти пропозицію відповідної торгової мережі, наприклад, використати промокод Мойо. Але повернімося до ситуації з виробництвом Айфонів. Чому вони дорожчають?

Причини встановлення рекорду собівартості смартфону слід шукати у двох напрямках. По-перше, дорожчають компоненти — це тенденція ринку. По-друге, керівництво «яблуневої» корпорації обіцяло поступово збільшувати частку американських складових у своїх пристроях. Та, як виявилося, дотримується свого слова. Отже, це у підсумку дало такий результат. Якщо ж говорити про головні фактори, які вплинули на збільшення собівартості саме iPhone 14 Pro Max, то слід назвати:

Використання потужного процесора A16 Bionic, який корпорація купує майже в 2,5 раза дорожче у порівнянні з попередньою моделлю — за 110 доларів США.

Подорожчання наполовину компонентів камери, зокрема світлочутливих датчиків.

Збільшення частки комплектуючих американського виробництва практично на 10%.

Хто за це все буде платити?

Експерти схиляються до думки, що Apple не вдасться перекласти на плечі споживачів підвищення собівартості своїх смартфонів. Ринок насичений пропозиціями від конкурентів, тому навіть палкі фанати Айфонів можуть замислитися над вибором іншого пристрою. Прогнозується, що варто очікувати зниження прибутків компанії. Негативу додає і ситуативне зміцнення долару по відношенню до інших валют, передусім до євро, що не кращим чином позначається на ціні продажу iPhone на європейському ринку