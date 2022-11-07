Себестоимость новых смартфонов Apple с каждым годом растет: обнародована стоимость самого дорогого на сегодняшний день Айфона

Споры о том, действительно ли Apple существенно завышает цену своих Айфонов, ведутся с момента выпуска первого смартфона компании. Конечно, именно iPhone — основной источник доходов ребят из Купертино. Но надо отметить, что огромную выгоду корпорация Apple получает благодаря поразительным объемам продаж по всему миру, а не сверхбольшим ценам. В конце концов, именно спрос рождает предложение, а не наоборот. Хотя, конечно, «яблочная» компания хорошо зарабатывает на всех своих устройствах — именно в этом заключается смысл любого бизнеса. Не является исключением iPhone 14 Pro Max — самый дорогой на сегодняшний день смартфон Apple по себестоимости. Что это значит для потребителей: им придется заплатить за увеличение расходов, или корпорация вынуждена будет довольствоваться меньшей прибылью?

iPhone становится дороже в производстве: в чем причина?

Не секрет, что украинцы давно нашли способ экономить на покупке разнообразных товаров, включая всегда недешевые смартфоны Apple. Для этого достаточно воспользоваться одним из акционных предложений от торговых сетей. К примеру, промокод Codes помогает купить Айфон с существенной скидкой. Нужно просто выбрать продавца с актуальной программой поощрения новых и постоянных покупателей, занимающегося продажами таких смартфонов. Тогда даже iPhone 14 Pro Max, обходящийся производителю примерно в 501 доллар США (без сборки и логистики), будет выглядеть более привлекательно с точки зрения цены. Чтобы сэкономить на покупке не только смартфонов, но и других товаров, например компьютерной и бытовой техники, нужно найти предложение соответствующей торговой сети, например, использовать промокод Мойо. Но вернемся к ситуации с производством Айфонов. Почему они дорожают?

Причины роста себестоимости смартфона следует искать в двух направлениях. Во-первых, дорожают компоненты – это тенденция рынка. Во-вторых, руководство «яблочной» корпорации обещало постепенно увеличивать долю американских составляющих в своих устройствах. И, как оказалось, держит свое слово. В совокупности это привело к такому результату. Если же говорить о главных факторах, повлиявших на увеличение себестоимости именно iPhone 14 Pro Max, следует назвать:

Использование мощного процессора A16 Bionic, который корпорация покупает почти в 2,5 раза дороже по сравнению с предыдущей моделью – за 110 долларов США.

Удорожание на 50% компонентов камеры, в частности светочувствительных датчиков.

Увеличение доли комплектующих американского производства практически на 10%.

Кто за это все будет платить?

Эксперты склоняются к мнению, что Apple не удастся переложить на плечи потребителей повышение себестоимости своих смартфонов. Рынок насыщен предложениями от конкурентов, поэтому даже ярые фанаты Айфона могут задуматься о выборе другого устройства. Прогнозируется, что следует ожидать снижения прибыли компании. Негатива добавляет и ситуативное укрепление доллара по отношению к другим валютам, прежде всего к евро, что не лучшим образом сказывается на продажной цене iPhone на европейском рынке