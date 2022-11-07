Себестоимость новых смартфонов Apple с каждым годом растет: обнародована стоимость самого дорогого на сегодняшний день Айфона

Споры о том, действительно ли Apple существенно завышает цену своих Айфонов, ведутся с момента выпуска первого смартфона компании. Конечно, именно iPhone — основной источник доходов ребят из Купертино. Но надо отметить, что огромную выгоду корпорация Apple получает благодаря поразительным объемам продаж по всему миру, а не сверхбольшим ценам. В конце концов, именно спрос рождает предложение, а не наоборот. Хотя, конечно, «яблочная» компания хорошо зарабатывает на всех своих устройствах — именно в этом заключается смысл любого бизнеса. Не является исключением iPhone 14 Pro Max — самый дорогой на сегодняшний день смартфон Apple по себестоимости. Что это значит для потребителей: им придется заплатить за увеличение расходов, или корпорация вынуждена будет довольствоваться меньшей прибылью?
Не секрет, что украинцы давно нашли способ экономить на покупке разнообразных товаров, включая всегда недешевые смартфоны Apple. Для этого достаточно воспользоваться одним из акционных предложений от торговых сетей. К примеру, промокод Codes помогает купить Айфон с существенной скидкой. Нужно просто выбрать продавца с актуальной программой поощрения новых и постоянных покупателей, занимающегося продажами таких смартфонов. Тогда даже iPhone 14 Pro Max, обходящийся производителю примерно в 501 доллар США (без сборки и логистики), будет выглядеть более привлекательно с точки зрения цены. Чтобы сэкономить на покупке не только смартфонов, но и других товаров, например компьютерной и бытовой техники, нужно найти предложение соответствующей торговой сети, например, использовать промокод Мойо. Но вернемся к ситуации с производством Айфонов. Почему они дорожают?
Причины роста себестоимости смартфона следует искать в двух направлениях. Во-первых, дорожают компоненты – это тенденция рынка. Во-вторых, руководство «яблочной» корпорации обещало постепенно увеличивать долю американских составляющих в своих устройствах. И, как оказалось, держит свое слово. В совокупности это привело к такому результату. Если же говорить о главных факторах, повлиявших на увеличение себестоимости именно iPhone 14 Pro Max, следует назвать:
Эксперты склоняются к мнению, что Apple не удастся переложить на плечи потребителей повышение себестоимости своих смартфонов. Рынок насыщен предложениями от конкурентов, поэтому даже ярые фанаты Айфона могут задуматься о выборе другого устройства. Прогнозируется, что следует ожидать снижения прибыли компании. Негатива добавляет и ситуативное укрепление доллара по отношению к другим валютам, прежде всего к евро, что не лучшим образом сказывается на продажной цене iPhone на европейском рынке