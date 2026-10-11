Собівартість газу змушує підняти цінову "стелю" на ринку електроенергії до 30%, - ACG Україна

Нагадаємо, під час відкритого обговорення схваленого проєкту постанови НКРЕКП про граничні ціни низка експертів та учасників ринку запропонували підвищити прайс-кепи щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку.

Варто додати, що що керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко зазначав, що прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год наразі не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Він запропонував підвищити цінове обмеження на 25-30%.

Раніше ми писали про те, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.