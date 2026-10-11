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Себестоимость газа заставляет поднять ценовой "потолок" на рынке электроэнергии до 30%, - ACG Украина

17:04 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Прайс-кэпы в Украине не соответствуют себестоимости распределенной генерации (фото: Getty Images)

Действующий прайс-кэп в 15 000 грн/МВтч уже не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя отдела сбыта ACG Украины Андрея Музыченко.

По словам Музыченко, для газопоршневых и других распределенных установок стоимость газа напрямую определяет себестоимость производимой электроэнергии.

"Для распределенной генерации, для сравнения, ПСО на газ составляет 17 и 19 тысяч. Это подорожание газа в октябре, как правильно сказал предыдущий докладчик, - ведь ещё даже не наступила зима, а цены на газ уже растут. Для распределенной генерации это повышение себестоимости в среднем на 800–860 гривен за один мегаватт без НДС", - отметил Музыченко.

По его словам, при таких условиях максимальная цена в 15 000 грн/МВт·ч меньше соответствует реальной стоимости работы газовой генерации, которая должна маневрировать энергосистему в часы дефицита.

"Поэтому 15 тысяч предельная цена она не соответствует реалиям рынка. Поддерживаю полностью позицию прошлых спикеров по поднятию на 25-30%", – отметил Музыченко.

Напомним, во время открытого обсуждения одобренного проекта постановления НКРЭКУ о предельных ценах ряд экспертов и участников рынка предложили повысить прайс-кепы по меньшей мере на 25% на всех сегментах рынка.

Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.

Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы накануне отопительного сезона.

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