Себестоимость газа заставляет поднять ценовой "потолок" на рынке электроэнергии до 30%, - ACG Украина

Напомним, во время открытого обсуждения одобренного проекта постановления НКРЭКУ о предельных ценах ряд экспертов и участников рынка предложили повысить прайс-кепы по меньшей мере на 25% на всех сегментах рынка.

Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.

Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы накануне отопительного сезона.