Собирают отряды карателей. В РФ готовятся на случай мятежей в Крыму из-за войны в Украине

"Опасаясь сопротивления военной агрессии России против Украины среди жителей АР Крым и города Севастополя, оккупант срочно создает в Севастополе несколько новых карательных подразделений "полиции", - рассказала она.

По словам Денисовой, акой отдел уже открыли в Инкермане, на очереди Казачья бухта.

"Также в Севастополе дополнительно устанавливают 500 камер наружного наблюдения", - добавила уполномоченная по правам человека.

Денисова напоминает, что Россия постоянно использует Крымский полуостров как базу для наращивания и дислокации техники и живой силы в войне в Украине. По словам Денисовой, в селе Филатовка Красноперекопского района замечено скопление российской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы.

"Ее количество значительно увеличилось за последние дни", - уточнила она.