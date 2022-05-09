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Собирают отряды карателей. В РФ готовятся на случай мятежей в Крыму из-за войны в Украине

Фото: Россия готовит отряды плицейских на случай мятежей в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупационная власть в Крыму серьезно готовится на случай народного протеста против войны в Украине. В РФ боятся, что жители полуострова устроят мятежи из-за постоянного использования территории в качестве базы для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Опасаясь сопротивления военной агрессии России против Украины среди жителей АР Крым и города Севастополя, оккупант срочно создает в Севастополе несколько новых карательных подразделений "полиции", - рассказала она.

По словам Денисовой, акой отдел уже открыли в Инкермане, на очереди Казачья бухта.

"Также в Севастополе дополнительно устанавливают 500 камер наружного наблюдения", - добавила уполномоченная по правам человека.

Денисова напоминает, что Россия постоянно использует Крымский полуостров как базу для наращивания и дислокации техники и живой силы в войне в Украине. По словам Денисовой, в селе Филатовка Красноперекопского района замечено скопление российской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы.

"Ее количество значительно увеличилось за последние дни", - уточнила она.

Напомним, у украинских берегов в Черном море враг расположил 6 кораблей и 2 подводные лодки с крылатыми ракетами. Все они находятся в состоянии боевой готовности для нанесения ракетных ударов и снаряжены более 50 крылатыми ракетами.

Именно с них российские оккупанты совершили обстрелы Одесской области 9 мая.

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