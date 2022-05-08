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Россия стянула зенитно-ракетные силы на север Крыма: спутниковые снимки

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Крым, Воскресенье 08 мая 2022 13:59
Россия стянула зенитно-ракетные силы на север Крыма: спутниковые снимки Фото: Россия стянула крупные ЗРК на север Крыма (doblest club)
Автор: Артем Горовенко

Российская армия стягивает свои зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма. Спутник зафиксировал заметное увеличение военной техники в селе Филатовка возле административной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в его распоряжении отмечает, что в мае на одном из участков возросло количество военной техники, в том числе зенитных и ракетных комплексов.

По просьбе журналистов снимки проанализировал эксперт. По его словам, кроме казарм в Филатовке размещен склад горюче-смазочных материалов, около 200 бронированных машин, грузовых и командных автомобилей, а также крупногабаритные ЗРК.

Россия стянула зенитно-ракетные силы на север Крыма: спутниковые снимки

Фото: спутниковый снимок российских сил (radiosvoboda.org)

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - отметил он.

Издание отмечает, что если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля, то тогда техники было гораздо меньше.

Фото: спутниковый снимок российских сил (radiosvoboda.org)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина обратилась в ООН из-за мобилизации жителей Крыма.

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