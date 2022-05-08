Россия стянула зенитно-ракетные силы на север Крыма: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в его распоряжении отмечает, что в мае на одном из участков возросло количество военной техники, в том числе зенитных и ракетных комплексов.

По просьбе журналистов снимки проанализировал эксперт. По его словам, кроме казарм в Филатовке размещен склад горюче-смазочных материалов, около 200 бронированных машин, грузовых и командных автомобилей, а также крупногабаритные ЗРК.

Фото: спутниковый снимок российских сил (radiosvoboda.org)

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - отметил он.

Издание отмечает, что если сравнивать со спутниковым снимком этой местности за 27 апреля, то тогда техники было гораздо меньше.

Фото: спутниковый снимок российских сил (radiosvoboda.org)