Собирайте урожай подарков от "БыстроЗайм"

Последние дни лета и первые недели осени — время собирать урожай подарков!
Так считает «БыстроЗайм» — первая в Украине финансовая организация, которая 10 лет назад начала выдавать быстрые онлайн и оффлайн займы до зарплаты.
Поэтому до 10 сентября каждый, кто воспользуется услугой «БыстроЗайм», автоматически становится участником розыгрыша гаджетов, призванных сделать осень более яркой и веселой.
В день розыгрыша будут определены шесть счастливчиков. Каждый из них получит один из следующих гаджетов:
Предложение актуально для всех, кто возьмет заем в период с 25 августа по 10 сентября.
Акция действительна как для новых клиентов, так и для тех, кто уже брал кредит в «БыстроЗайм».
Участвуйте в акции и собирайте свой урожай подарков!