Собирайте урожай подарков от "БыстроЗайм"

Последние дни лета и первые недели осени — время собирать урожай подарков!

Так считает «БыстроЗайм» — первая в Украине финансовая организация, которая 10 лет назад начала выдавать быстрые онлайн и оффлайн займы до зарплаты.

Поэтому до 10 сентября каждый, кто воспользуется услугой «БыстроЗайм», автоматически становится участником розыгрыша гаджетов, призванных сделать осень более яркой и веселой.

Какой подарок можно получить

В день розыгрыша будут определены шесть счастливчиков. Каждый из них получит один из следующих гаджетов:

Sony Playstation 5 — 1 шт. Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 — 2 шт. Планшет Samsung Galaxy Tab A7 — 3 шт.

Как принять участие в акции

Возьмите онлайн кредит или заем наличными в «БыстроЗайм»; Автоматически становитесь участником розыгрыша одного из подарков, который состоится 13 сентября; Следите за новостями на страницах компании в Facebook, Instagram и Telegram. Там мы сообщим имя и отчество победителя и номер его кредитного договора.

Предложение актуально для всех, кто возьмет заем в период с 25 августа по 10 сентября.

Акция действительна как для новых клиентов, так и для тех, кто уже брал кредит в «БыстроЗайм».

Участвуйте в акции и собирайте свой урожай подарков!