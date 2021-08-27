Збирайте врожай подарунків від "БыстроЗайм"

Так вважає «БыстроЗайм» — перша в Україні фінансова організація, яка вже 10 років надає швидкі онлайн і офлайн позики до зарплати.
Тож до 10 вересня кожен клієнт «БыстроЗайм» автоматично стає учасником розіграшу гаджетів, покликаних зробити осінь більш яскравою і веселою.
У день розіграшу буде визначено шість переможців. Кожен з них отримає один з наступних гаджетів:
Пропозиція актуальна для всіх, хто візьме позику в період з 25 серпня до 10 вересня.
Пропозиція дійсна як для нових клієнтів, так і для тих, хто вже брав кредит у «БыстроЗайм».
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