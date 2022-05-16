Собирались поставлять комплектующие для техники РФ. СБУ заблокировала завод в Днепре

В Днепре сотрудники правоохранительных органов заблокировали деятельность местного военного завода. На предприятии планировали изготавливать и поставлять комплектующие для российской военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. Готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.
Еще в прошлом году завод попал в санкционные списки РНБО по причине того, что его основателем является российская корпорация. Но сейчас РФ хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.
Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины выявила предприятие, которое финансировало оккупационную администрацию "ЛНР". Владельцы предприятия, которое находится в Луганске, заплатили в "бюджет республики" почти 19 млн российских рублей (около 260 тысяч долларов).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.