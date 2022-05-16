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Собирались поставлять комплектующие для техники РФ. СБУ заблокировала завод в Днепре

Фото: СБУ заблокировала военный завод в Днепре (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепре сотрудники правоохранительных органов заблокировали деятельность местного военного завода. На предприятии планировали изготавливать и поставлять комплектующие для российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Отмечается, что завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. Готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.

Еще в прошлом году завод попал в санкционные списки РНБО по причине того, что его основателем является российская корпорация. Но сейчас РФ хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.

Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины выявила предприятие, которое финансировало оккупационную администрацию "ЛНР". Владельцы предприятия, которое находится в Луганске, заплатили в "бюджет республики" почти 19 млн российских рублей (около 260 тысяч долларов).

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