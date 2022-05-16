Збиралися постачати комплектуючі для техніки РФ. СБУ заблокувала завод у Дніпрі

У Дніпрі правоохоронці заблокували діяльність місцевого військового заводу. На підприємстві планували виготовляти та постачати комплектуючі для російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що завод у Дніпрі виробляв комплектуючі до літаків, ракетних систем та підводних човнів, а також товари подвійного призначення. Готовий товар переправлявся на територію Росії. Там окупанти здійснювали перерозподіл одержаної продукції серед своїх військових заводів та інших об'єктів ВПК.

Ще минулого року завод потрапив у санкційні списки РНБО через те, що його засновником є ​​російська корпорація. Але зараз РФ хотіла переписати завод на українську юридичну особу та продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства.