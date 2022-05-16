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Збиралися постачати комплектуючі для техніки РФ. СБУ заблокувала завод у Дніпрі

Фото: СБУ заблокувала військовий завод у Дніпрі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі правоохоронці заблокували діяльність місцевого військового заводу. На підприємстві планували виготовляти та постачати комплектуючі для російської військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зазначається, що завод у Дніпрі виробляв комплектуючі до літаків, ракетних систем та підводних човнів, а також товари подвійного призначення. Готовий товар переправлявся на територію Росії. Там окупанти здійснювали перерозподіл одержаної продукції серед своїх військових заводів та інших об'єктів ВПК.

Ще минулого року завод потрапив у санкційні списки РНБО через те, що його засновником є ​​російська корпорація. Але зараз РФ хотіла переписати завод на українську юридичну особу та продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства.

Нагадаємо, на Луганщині Служба безпеки України виявила підприємство, яке фінансувало окупаційну адміністрацію "ЛНР". Власники підприємства, яке знаходиться у Луганську, заплатили до "бюджету республіки" майже 19 млн російських рублів (близько 260 тисяч доларів).

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Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяДніпроВійськова техніка