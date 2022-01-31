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Собирали данные об украинских военных разработках. СБУ раскрыла агентурную сеть РФ

Автор: Ольга Белей

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Был пойман злоумышленник из Харькова, который собирал информацию о новейших украинских системах вооружения для передачи стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что представитель террористической организации "МГБ ДНР" завербовал жителя Харькова для сбора секретной информации. Куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Как стало известно, агент должен был собирать данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны.

"Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям псевдоспецслужб так называемой "ДНР" и сотрудникам ФСБ РФ", - отмечается в сообщении.

В частности, СБУ удалось не допустить утечки информации из закрытых программ в оборонной сфере, которую агент РФ хотел получить в одном из институтов Харькова.

"Правоохранители задержали злоумышленника в центре Харькова с задействованием спецназовцев СБУ из Центра специальных операций "А". В настоящее время агенту доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)", - уточняют в ведомстве.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: задержание (ssu.gov.ua)

Напомним, 28 января СБУ разоблачила дежурного агента Российской Федерации в Киеве. По данным следствия, его завербовали боевики, контролируемые Кремлем.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих Украины, в том числе СБУ. Их также интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам. Их агент должен был передавать полученные сведения кураторам на территории ОРДЛО.

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Служба безопасности Украины