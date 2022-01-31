Збирали дані про українські військові розробки. СБУ розкрила агентурну мережу РФ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Був спійманий зловмисник з Харкова, який збирав інформацію про новітні українські системи озброєння для передачі країні-агресору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації "МДБ ДНР" завербував жителя Харкова для збору секретної інформації. Куратором угоди був кадровий співробітник ФСБ РФ", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, агент повинен був збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони.
"Отриману інформацію він передавав по електронних каналах зв'язку представникам псевдоспецслужб так званої "ДНР" і співробітникам ФСБ РФ", - наголошується в повідомленні.
Зокрема, СБУ вдалося не допустити витоку інформації із закритих програм в оборонній сфері, яку агент РФ хотів отримати в одному з інститутів Харкова.
"Правоохоронці затримали зловмисника в центрі Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ з Центру спеціальних операцій "А". Нині агенту повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації)", - уточнюють у відомстві.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, 28 січня СБУ викрила чергового агента Російської Федерації в Києві. За даними слідства, його завербували бойовики, контрольовані Кремлем.
За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців України, в тому числі СБУ. Їх також цікавили контррозвідувальні заходи з протидії російським спецслужбам. Їх агент повинен був передавати кураторам на території ОРДЛО.