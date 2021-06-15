Собирали "дань" с предпринимателей: на Киевской таможне выявили коррупционную схему

"В ходе многоэтапной спецоперации на "горячем" были задержаны три человека. В частности, заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы, а также посредник, гражданское лицо. Двое фигурантов задержаны в соответствии со ст. 208 УПКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разовая сумма полученной ими взятки составляла почти 8 тысяч долларов.

По оперативной информации, незаконная схема злоумышленников имела системный характер. Они собирали "налоги в собственный карман" фактически из всех групп товаров, которые проходили через них: как с товаров, которые шли через Украину транзитом, так и тех, что растаможивали непосредственно в Украине.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.