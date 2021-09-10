UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Собирал разведданные. Агента ФСБ из Житомирской области отправили на восемь лет за решетку

Автор: Валерия Полищук

Бердический городской районный суд Житомирской области вынес приговор агенту ФСБ России, которого задержали сотрудники контрразведки СБУ в апреле этого года. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Согласно предварительному расследованию, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.

Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

  • проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;
  • подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирФСБ