Собирал разведданные. Агента ФСБ из Житомирской области отправили на восемь лет за решетку

Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Согласно предварительному расследованию, 22-летнего жителя Житомирской области завербовала иностранная спецслужба.

Для ФСБ мужчина осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона. В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на территории Житомирской области;

подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Кроме того, осужденный устанавливал персональные данные руководства и личного состава подразделения ССО для ФСБ. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршруты передвижения и тому подобное.

С момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.