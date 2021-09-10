Збирав розвіддані. Агента ФСБ з Житомирської області відправили на вісім років за грати

Засуджений визнав факт співпраці з ФСБ і дав свідчення, що підтверджують проведення російською спецслужбою розвідувально-підривної діяльності проти України.

Згідно з попереднім розслідуванням, 22-річного жителя Житомирської області завербувала іноземна спецслужба.

Для ФСБ чоловік здійснював збір розвідувальних даних про військові частини регіону. Зокрема, виконуючи доручення російських кураторів, зловмисник:

проводив відеозйомку об'єктів підрозділів Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України на території Житомирської області;

підготував детальні схеми територій військових частин із зазначенням місця знаходження контрольно-пропускних пунктів, паркування транспортних засобів тощо.

Крім того, засуджений встановлював персональні дані керівництва та особового складу підрозділу ССО для ФСБ. Зокрема, йдеться про місця їх проживання, вивчення способу життя, дані про їх персональний автотранспорт, маршрути пересування тощо.

З моменту затримання і досі зловмисник постійно перебував під вартою.