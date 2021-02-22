Собирал информацию о танке "Оплот": в Харькове задержали агента военной разведки РФ

По информации СБУ, гражданина Украины завербовали представители Главного Управления Генштаба Вооруженных Сил РФ во время его поездки в Россию.

"В рамках начатого уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что к заданию от российских кураторов и получению доступа к закрытым сведениям, вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка", - говорится в сообщении.

Под контролем оперативников СБУ, вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Предателя задержали "на горячем" во время получения им полного комплекта "технической документации", которая имеет гриф ограниченного доступа.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.