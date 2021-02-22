Збирав інформацію про танк "Оплот": у Харкові затримали агента воєнної розвідки РФ

За інформацією СБУ, громадянина України завербували представники Головного Управління Генштабу Збройних Сил РФ під час його поїздки до Росії.

"У межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували, що на задання від російських кураторів та отримання доступу до закритих відомостей, ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке здійснювало розробку танку", - йдеться в повідомленні.

Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.

Зрадника затримано "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.