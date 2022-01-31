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Собирал информацию для "ДНР": к 9 годам приговорен командир разведгруппы боевиков

Автор: Иванна Шовкун

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы командира разведывательной группы боевиков. Он подбирал "кадры" для террористов и собирал информацию для так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что командир боевиков воевал против Украины, собирал разведданные об ВСУ и передавал информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск куротаром из России. Он также подбирал "кадры" к террористическим группировкам, учил боевиков ведению разведывательно-подрывной деятельности.

По материалам следствия, житель Сарненского района Ровенской области в апреле 2014 года поступил в террористическую организацию "ДНР". Он прошел специальную обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году.

Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.

Фото: суд приговорил к тюрьме командира боевиков "ДНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с военными ВСУ задержали на линии разграничения на Донбассе пророссийского боевика. Он пытался убежать от "издевательств" главарей.

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Служба безопасности УкраиныДНР