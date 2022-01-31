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Збирав інформацію для "ДНР": до 9 років засуджено командира розвідгрупи бойовиків

Автор: Іванна Шовкун

Суд засудив до 9 років позбавлення волі командира розвідувальної групи бойовиків. Він підбирав "кадри" для терористів та збирав інформацію для так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що командир бойовиків воював проти України, збирав розвіддані про ЗСУ і передавав інформацію про кількість, розташування позицій та передислокацію українських військ куротарам з Росії. Він також підбирав "кадри" до терористичних угруповань, вчив бойовиків веденню розвідувально-підривної діяльності.

За матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації "ДНР". Він пройшов спеціальне навчання з бойової підготовки та згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема під час активної фази боїв за Дебальцеве у 2015 році.

Наразі зловмисник ховається від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області. Засудженого оголошено у розшук. Початок строку відбування покарання обчислюється з моменту його затримання та приведення вироку у виконанні.

Фото: суд засудив до в'язниці командира бойовиків ДНР (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України спільно з військовими ЗСУ затримали на лінії розмежування на Донбасі проросійського бойовика. Він намагався втекти від "знущань" ватажків.

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Служба безпеки УкраїниДНР