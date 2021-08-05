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Собирал данные о военных: боевика "ДНР" осудили на 10 лет

Автор: Мария Кучерявец

Боевик "ДНР" приговорен к десяти годам лишения свободы. Он собирал информацию о расположении и средствах украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, контрразведчики спецслужбы задержали боевика в мае этого года на линии разграничения.

Как сообщают в СБУ, злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

В результате чего суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";
  • ч. 1 ст. 258-3 "Участие в террористической группе или террористической организации".

Приговор вступил в законную силу.

Фото: изъятые предметы сотрудниками СБУ (ssu.gov.ua)

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боевикиДНРСлужба безопасности Украины