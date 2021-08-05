Собирал данные о военных: боевика "ДНР" осудили на 10 лет

Боевик "ДНР" приговорен к десяти годам лишения свободы. Он собирал информацию о расположении и средствах украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации ведомства, контрразведчики спецслужбы задержали боевика в мае этого года на линии разграничения.
Как сообщают в СБУ, злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.
В результате чего суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса:
Приговор вступил в законную силу.
Фото: изъятые предметы сотрудниками СБУ (ssu.gov.ua)