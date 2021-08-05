Збирав дані про військових: бойовика "ДНР" засудили на 10 років

Бойовик "ДНР" засуджений до десяти років позбавлення волі. Він збирав інформацію про розташування, а також про сили та засоби українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією відомства, контррозвідники спецслужби затримали бойовика у травні цього року на лінії розмежування.
Як повідомляють в СБУ, зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних Сил України.
У результаті чого суд визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу:
Вирок набув законної сили.
Фото: вилучені предмети співробітниками СБУ (ssu.gov.ua)