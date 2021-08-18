ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы

Новина українською →
Среда 18 августа 2021 15:59
Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы Фото: агента ФСБ РФ приговорили к 8 годам тюрьмы (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Агента ФСБ РФ приговорили к 8 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в законную силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российский разведчик собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что, действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных ил Украины.

Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи тайной технической документации современного ракетного комплекса.

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ
NEWS
Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта
Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: карта
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной