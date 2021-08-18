Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам тюрьмы
Агента ФСБ РФ приговорили к 8 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в законную силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Российский разведчик собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов. Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование установило, что, действуя по заданию спецслужб страны-агрессора злоумышленник намеревался получить сведения о новейшей военной разработке - ракетного комплекса "Нептун". Для этого он пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров Вооруженных ил Украины.
Контрразведчики СБУ задержали агента при попытке передачи тайной технической документации современного ракетного комплекса.
Лисичанский городской суд Луганской области приговорил предателя к 8 годам лишения свободы.