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Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років тюрьми

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Середа 18 серпня 2021 15:59
Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років тюрьми Фото: агента ФСБ РФ засудили до 8 років тюрьми (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Агента ФСБ РФ засудили до 8 років позбавлення волі. Судовий вирок набрав законної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Російський розвідник збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних ил України.

Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.

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