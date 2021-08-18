Збирав дані про українські розробки ракетних комплексів: агента ФСБ засудили до 8 років тюрьми
Агента ФСБ РФ засудили до 8 років позбавлення волі. Судовий вирок набрав законної сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Російський розвідник збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування встановило, що діючи за завданням спецслужб країни-агресора зловмисник мав намір отримати відомості щодо новітньої військової розробки - ракетного комплексу "Нептун". Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних ил України.
Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.
Лисичанський міський суд Луганської області засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.