Собаки ув'язуються за вами на вулиці? Причини, які вас здивують

Шукає компанію

Часто можна побачити, як безпритульні собаки намагаються пристроїтися до компанії людей, які сміються та гуляють. Або вони йдуть за старенькими дідусями, похмурими людьми, чоловіками у робочому одязі, туристами.

По-перше, собаки дуже люблять гуляти й прогулянки з людиною для них - це соціальна взаємодія.

По-друге, собаки люблять бути у зграї, навіть з двоногими. Бо на самоті їм некомфортно і страшно.

Для тварини така людина дає відчуття безпеки та впевненості. І в компанії з людиною можна пройти "небезпечні" місця, де є інші собаки або багато транспорту.

Він вважає, що ви не загрожуєте

Собаки - дуже тонкі "читачі" мови тіла. Якщо ви поводитеся спокійно, не різко, не демонструєте страху або агресії, тварина сприймає вас як безпечного. Вона може вирішити, що ви їй підходите - і просто йде слідом.

Запах як тригер

Ваш запах може нагадати їй когось знайомого - господаря, іншого собаку, улюблений предмет. Особливо це стосується тих, хто має вдома тварин або працює з ними. Собаки сприймають світ передусім через нюх - це їхній головний канал орієнтації.

У вас є щось їстівне

Звучить банально, але собаки здатні вловити запах їжі навіть через упаковку. Якщо ви нещодавно щось смачне їли або несете їжу з магазину - вони це відчувають за десятки метрів.

Ви вразливі або емоційні

Собаки реагують на емоційний фон людини. Люди, які переживають стрес, сум, розгубленість, часто притягують собак. Не тому, що ті хочуть скористатися слабкістю - а тому, що їхня природа налаштована на емпатію. Вони іноді просто "пропонують свою присутність". А ще собаки люблять добрих людей.

Ви схожі на попереднього господаря

Це не метафора. Собаки добре запам’ятовують силует, тембр голосу, ходу. Якщо ви нагадуєте когось із її минулого - вона може піти за вами з надією. Особливо це стосується безпритульних тварин або тих, що загубилися.

Підсвідомий заклик до контакту

Собаки дуже тонко відчувають, хто "відкритий до контакту", а хто - ні. Навіть якщо ви не подаєте прямих сигналів, ваша мова тіла, погляд, внутрішній стан - усе це собака зчитує і вирішує: варто йти за вами чи ні.

Що робити, якщо за вами йде собака:

Не панікуйте. Різкі рухи можуть налякати або спровокувати.

Не годуйте його, якщо не готові взяти відповідальність.

Озирніться - можливо, собака загубилася. У нього може бути нашийник або жетон.

Сфотографуйте і повідомте у локальні групи зоозахисту.

Якщо тварина агресивна - не дивіться в очі, відійдіть боком.

Цікаво знати:

У багатьох культурах поява собаки, яка йде за людиною, вважалася знаком захисту або підтримки .

. У дослідженнях Гарвардської школи ветеринарної поведінки зазначено: собаки можуть обирати людину як "провідника", навіть за кілька хвилин спостереження.

За словами кінолога з Університету Пенсильванії, тварини частіше йдуть за тими, хто "не тисне", а "просто є".

Якщо собака йде за вами - це не випадковість. У цьому завжди є емоційний, біологічний або поведінковий сенс. Іноді це просто цікавість. А іноді - запрошення до зустрічі, яке варто помітити.