Собака знайшов неушкоджений російський БПЛА, збитий бійцями Нацгвардії під Харковом
Фото: собака знайшов неушкоджений російський БПЛА (t.me/mvs_ukraine)
В Харківській області службовий пес Нацгвардії знайшов збитий російський безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Як розповів нацгвардієць з позивним "Єгер", нацгвардійці збили російський безпілотник поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті.
"За пів години майже неушкоджений апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.
БПЛА відремонтують та передадуть для потреб Збройних сил України.
Нагадаємо, ЗСУ вночі знищили п'ять з семи іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими росіяни намагалися атакувати Миколаївську область.
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