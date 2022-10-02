Собака знайшов неушкоджений російський БПЛА, збитий бійцями Нацгвардії під Харковом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Як розповів нацгвардієць з позивним "Єгер", нацгвардійці збили російський безпілотник поблизу Гоптівки зі стрілецької зброї. Окупанти втратили контроль над апаратом, і він впав на парашуті.

"За пів години майже неушкоджений апарат розшукав службовий собака Зевс", - йдеться в повідомленні.

БПЛА відремонтують та передадуть для потреб Збройних сил України.