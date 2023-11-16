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Собака Санду покусав президента Австрії: ЗМІ показали відео

Кишинів, Четвер 16 листопада 2023 21:54
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Собака Санду покусав президента Австрії: ЗМІ показали відео Фото: Олександр Ван дер Беллен, президент Австрії (facebook.com/igorgrosupentrumoldova)
Автор: Іван Носальський

Собака президента Молдови Маї Санду вкусив президента Австрії Олександра Ван дер Беллена під час його візиту до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Realitatea.md.

Видання оприлюднило відео, на якому можна помітити, як собака президента Молдови кусає Ван дер Беллена за руку, коли він хотів її погладити. Інцидент стався, коли лідери гуляли у дворі будівлі адміністрації президента Молдови.

Санду швидко заспокоїла свого собаку та вибачилася перед колегою.

"Тут багато людей", - пояснила вона таку поведінку собаки.

На фото з наступних переговорів Ван дер Беллена, які він провів зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гроссу та прем'єр-міністром Доріном Речаном, австрійський президент вже був із забинтованою рукою.

Фото: президент Австрії із забинтованою рукою (facebook.com/igorgrosupentrumoldova; facebook.com/recean.md)

Нагадаємо, раніше українцям давали поради, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини.

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Молдова Австрія Мая Санду
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