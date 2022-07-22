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"Со ста осталось десять". Оккупант признался об огромных потерях российской армии, - ГУР

Фото: оккупанты жалуются на значительные потери российской армии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский солдат в перехваченном разговоре признался об огромных потерях армии. Он рассказал, что из его роты в живых остались лишь 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Оккупант рассказал подруге, что они уничтожили вышки мобильной связи, чтобы местное население не могло передавать ВСУ данные о перемещении вражеских войск.

Также российский военнослужащий жалуется на значительные потери в живой силе и технике.

"У нас из роты десять человек осталось. Было 107, осталось 10. Здесь два дня назад было наступление. 25 пацанов полегли. Все двухсотые. Мы вытаскивали - полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох... (много), танков роз... (уничтоженных) дох... (много), всего дох... (много). Я тебе серьезно говорю", - сказал оккупант.

Напомним, в недавнем перехваченном разговоре оккупант жаловался на коррупцию и анархию в подразделениях.

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