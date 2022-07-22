"Зі ста залишилося десять". Окупант зізнався про величезні втрати російської армії, - ГУР

Російський солдат у перехопленій розмові зізнався про величезні втрати армії. Він розповів, що з його роти в живих залишилися лише 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант розповів подрузі, що вони знищили вежі мобільного зв'язку, щоб місцеве населення не могло передавати ЗСУ дані про переміщення ворожих військ.

Також російський військовослужбовець скаржиться на значні втрати у живій силі та техніці.

"У нас із роти десятеро людей залишилось. Було 107, залишилось 10. Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали - повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу", - сказав окупант.