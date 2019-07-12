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Куницького викрили у підробці документів

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 19:42
Куницького викрили у підробці документів
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Надеп Денисенко опублікував документи, подані Куницьким в ЦВК

Знятого Центрвиборчкомом з парламентських виборів кандидата в депутати від "Слуги народу" Олександра Куницького, а також його адвокатів Олександра Перемежко і Тараса Гуменюка викрили у підробці документів, які пояснюють його тривалу відсутність в України за останні 5 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook депутата Андрія Денисенка.

Денисенко опублікував документи, подані Куницьким в ЦВК під час реєстрації кандидатом у народні депутати. Вони датовані 2015 роком. При цьому, Денисенко вказує на те, що датою створення електронних файлів значиться 25 червня 2019 року. Депутат приходить до висновку, що подані документи є підробленими і не можуть служити поясненням тривалої відсутності Куницького в Україні в 2015 році. Відповідно, згідно із законом, він не може брати участь у виборчих перегонах.

"Представляю вашій увазі отримані докази цинічною підробки паном Куницьким і його довіреною особою Олексієм Курцевим документів. Тим самим, який причетний до різанини студентів у Харкові в 2015 році. Зокрема, надаю листування між Куницьким і Курцевим, де ми бачимо підготовку фіктивних наказів, які допомогли проросійському агенту потрапити у ВР. До адвокатів Олександра Перемежка і Тараса Гуменюка, які мають відношення до даної справи і які готували ці документи, будуть окремі питання. Як ми бачимо, 25 червня, ОЗГ у складі Куницького-Курцева і нечистих на руку адвокатів (red check mark) готували накази (red check mark), датовані 2015 роком і які б пояснювали де перебував пан Куницький більше 180 днів, які так необхідні для того, щоб залишитися кандидатом в депутати", - написав Денисенко.

У документах, до яких апелює Денисенко, йдеться про оформлення закордонних відряджень для Куницького: з 15 березня по 20 серпня він перебував в Угорщині, з 20 серпня по 8 вересня - в Румунії, з 8 вересня по 5 грудня - друга частина відрядження в Румунію. Денисенко звертає увагу на абсолютну ідентичність наказів про відрядження Куницького. А далі публікує скріни, які підтверджують, що датою створення всіх документів значиться один і той же день в 2019 році. Створені документи користувачем "Taras Humeniuk" - транслітерація збігається з ім'ям адвоката Куницького Тараса Гуменюка.

Як відомо, 11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Олександра Куницького кандидатом у народні депутати. Востаннє Куницький офіційно пояснював свою відсутність в Україні роботою на компанію "1+1 Продакшн".

Тоді як на документах, опублікованих Денисенко, значиться фірма самого екс-кандидата в нардепи. Андрій Денисенко просить ЦВК порівняти обидві редакції документів Куницького.

"Видно, справедливо розсудивши, що накази від самого Куницького викликають обґрунтовані сумніви, було прийнято рішення надати йому накази від ГО "Еліта нації", яку очолює пан Курцев і "1+1 Продакшн". Панове з ЦВК, може, ви порівняйте редакції? Можливо, великі махінатори Куницький і Курцев надаючи вам фальсифікат, навіть не виправили помилки і не змінювали текст?" - заявив нардеп.

 

Фото: facebook.com/andriy.denysenko.75

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