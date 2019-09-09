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Про зняття санкцій з Росії говорити зарано, - глава МЗС Франції

Новини » Політика    09.09.2019 - 04:01
Про зняття санкцій з Росії говорити зарано, - глава МЗС Франції
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter/ria)

Франкция може зняти санкції з РФ після виконання мінських угод

Питання зняття санкцій Європейського союзу з Росії поки рано обговорювати. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан напередодні візиту до Москви, передає "Радіо Свобода".

Після проведеного обміну утримуваними громадянами між Україною і РФ Ле Дріан прибуде 9 вересня в Москву і спробує встановити, як він висловився, "основи довіри" між Францією і Росією.

Відомо, що на переговорах будуть порушені і проблеми, пов'язані з Україною, Сирією, Лівією та Іраном. Ле Дріан прямує до Москви разом з міністром оборони Франції. Припускається, що "можливе зближення позицій у боротьбі з тероризмом", співробітництво в космічній промисловості, у розвитку громадянського суспільства.

Що стосується санкцій, то перед від'їздом міністр заявив, що про зняття обмежень проти Росії поки говорити рано.

"Це стане можливим, якщо буде досягнутий прогрес у виконанні мінських угод", - вважає глава МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше Ле Дріан заявив, що обмін політв'язнями між Україною і РФ "став шансом знайти вихід з кризи між країнами".

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