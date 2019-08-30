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Снятие депутатской неприкосновенности примут 3 сентября

Новости » Политика    30.08.2019 - 02:49
Снятие депутатской неприкосновенности примут 3 сентября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Арахамия уверен, что удастся набрать 300 голосов

Верховная Рада проголосует за снятие депутатской неприкосновенности 3 сентября. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат считает, что для принятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, чтобы принять закон в первом чтении.

Он добавил, что никто не ожидал такого быстрого снятия с депутатов неприкосновенности, как он прогнозирует.

"Что касается "Европейской солидарности", я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция - это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", - заявил Арахамия.

Он добавил, что 45 голосов надо будет добрать из других политических сил.

Напомним, 29 августа Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года

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