Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что хотел бы получить убежище во Франции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на отрывок интервью Сноудена радиостанции France Inter.

Так, в интервью, которое выйдет 16 сентября, Сноуден говорит, что "был бы рад", если бы президент Франции Эммануэль Макрон позволил ему переехать в возглавляемую им страну.

"Я бы очень хотел, чтобы мистер Макрон предоставил мне убежище", - сказал он.

Сноуден с 2013 года живет в России. Москва предоставила ему убежище после того, как он раскрыл подробности секретных программ по слежке, организованных американскими спецслужбами.

Многие политические активисты считают Сноудена "героем", однако власти США хотят привлечь его к уголовной ответственности за шпионаж.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил секретную директиву о совершении кибератак, которая в 2013 году усилиями бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена оказалась в открытом доступе.

Напомним, в 2016 году Эдвард Сноуден попросил президента Соединенных Штатов Америки Барака Обаму о помиловании. Однако этого не состоялось