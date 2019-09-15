Сноуден заявив, що хоче отримати притулок у Франції

Фото: Едвард Сноуден (з відкритих джерел)

Він попросив про це президента Макрона

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден заявив, що хотів би отримати притулок у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уривок інтерв'ю Сноудена радіостанції France Inter.

Так, в інтерв'ю, яке вийде 16 вересня, Сноуден каже, що "був би радий", якщо б президент Франції Еммануель Макрон дозволив йому переїхати в очолювану ним країну.

"Я б дуже хотів, щоб містер Макрон надав мені притулок", - сказав він.

Сноуден з 2013 року живе в Росії. Москва надала йому притулок після того, як він розкрив подробиці секретних програм щодо стеження, організованих американськими спецслужбами.

Багато політичні активісти вважають Сноудена "героєм", однак влада США хочуть притягнути його до кримінальної відповідальності за шпигунство.

Раніше президент США Дональд Трамп скасував таємну директиву про вчинення кібератак, яка в 2013 році зусиллями колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена опинилася у відкритому доступі.

Нагадаємо, в 2016 році Едвард Сноуден попросив президента Сполучених Штатів Америки Барака Обаму про помилування. Однак цього не відбулося