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Сноуден решил получить российское гражданство

Москва, Понедельник 02 ноября 2020 09:01
Сноуден решил получить российское гражданство
Фото: Эдвард Сноуден (скрин ютуб MSNBC)
Автор: Анастасия Рокитна

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение российского гражданства. Он не хочет разлучаться с сыном.

Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он с женой Линдси Миллс останутся американцами и будут воспитывать сына в соответствии со всеми ценностями Америки.

"После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России", - написал он.

Ранее стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В конце декабря Сноуден с супругой ожидают рождения первого ребенка.

Напомним, он согласился выплатить правительству США свыше 5 млн долларов.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования Сноудена.

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Новости Украины В мире Российская ФедерациягражданствоЭдвард Сноуден

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