Снос или вандализм не нужны. В Николаеве объяснили "исчезновение" памятника Пушкину

Мэр Николаева Александр Сенкевич отреагировал на информацию о сносе неизвестными памятнику Александру Пушкину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online.
Глава города объяснил демонтаж монумента русскому поэту. По словам городского головы, памятник Пушкину убрали коммунальные службы.
"Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", – написал Сенкевич.
Памятник Пушкину был демонтирован утром 21 мая с помощью автокрана. Затем его перевезли в неизвестное место.
Напомним, киевские власти переименовали арку Дружбы народов в центре столицы.
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