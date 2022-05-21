Снос или вандализм не нужны. В Николаеве объяснили "исчезновение" памятника Пушкину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сєнкевич Online .

Глава города объяснил демонтаж монумента русскому поэту. По словам городского головы, памятник Пушкину убрали коммунальные службы.

"Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на это направим все силы. После войны разберемся, что с ним делать", – написал Сенкевич.

Памятник Пушкину был демонтирован утром 21 мая с помощью автокрана. Затем его перевезли в неизвестное место.