Знесення чи вандалізм не потрібні. У Миколаєві пояснили "зникнення" пам'ятника Пушкіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сєнкевич Online .

Очільник міста пояснив демонтаж монументу російському поету. За словами міського голови, пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби.

"Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні – перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити", – написав Сєнкевич.

Пам'ятник Пушкіну демонтували вранці 21 травня за допомогою автокрану. Опісля його перевезли в невідоме місце.