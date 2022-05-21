Знесення чи вандалізм не потрібні. У Миколаєві пояснили "зникнення" пам'ятника Пушкіну
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на інформацію про знесення невідомими пам'ятника Олександру Пушкіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сєнкевич Online.
Очільник міста пояснив демонтаж монументу російському поету. За словами міського голови, пам'ятник Пушкіну прибрали комунальні служби.
"Не потрібні нам зараз ніякі знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні – перемогти! Давайте на це спрямуємо усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити", – написав Сєнкевич.
Пам'ятник Пушкіну демонтували вранці 21 травня за допомогою автокрану. Опісля його перевезли в невідоме місце.
Нагадаємо, київська влада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці.
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