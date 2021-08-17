Снос декораций на Аллее Небесной Сотни. У Зеленского отреагировали на ситуацию

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что декорации в центре Киева не затрагивают мемориальные конструкции. Он заверил, будет выяснено было ли предоставлено на них разрешение или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сергея Никифорова в эфире Украина 24.

"Это временные конструкции, они никаким образом не затрагивают мемориальные конструкции. Возле этих декораций не предусматривалось массовых мероприятий. Были ли разрешения или нет, будем выяснять. Это точно не в Офис президента.",- сказал он.