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Снос декораций на Алее Небесной Сотни: полиция выясняет обстоятельства инцидента

Автор: Дмитрий Кузнецов

Столичная полиция выясняет обстоятельства инцидента со сносом в центре Киева декораций ко Дню независимости. По итогам проверки будет дана правовая квалификация произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отметили, что днем 17 августа в центре Киева на Алее Героев Небесной сотни происходил монтаж инсталляции для праздничных мероприятий по случаю 30-летия Независимости Украины. Между рабочими и группой граждан произошла ссора из-за вопроса законности установления конструкции. Последние попытались ее демонтировать.

"В результате между ними и правоохранителями возникла потасовка", - уточнили в столичной полиции, добавив, что информация о пострадавших с обеих сторон конфликта уточняется.

Полиция также проверит наличие разрешительных документов на установку декорации. По факту проверки произошедшему будет дана правовая квалификация.

Фото: В Киеве снесли декорации ко Дню независимости: полиция начала проверку (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.

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КиевНебесная сотня