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Snoop Dogg перенесет хип-хоп лейбл в метавселенную

Автор: Сергей Пышкин

Известный репер Snoop Dogg заявил о желании перенести лейбл Death Row Records в метавселенную. Недавно он выпустил альбом на технологии блокчейн в виде NFT.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Input Mag.

"Мы будем выпускать артистов через метавселенную. Точно так же, как мы сломали индустрию, когда мы были первым независимым (хип-хоп лейблом -ред.), ставшим крупным, я хочу быть первым крупным в метавселенной", - заявил репер в приложении Clubhouse.

Snoop Dogg так и не раскрыл подробностей своего плана. Впрочем, репер недавно выпустил альбом “Back on Death Row”, который был доступен в виде NFT.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Meta, которая принадлежит Марку Цукербергу, отреагировала на домогательства в метавселенной.

Компания Snap провела виртуальный концерт с певицей Дженнифер Лопес.

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