ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ясно и до +11 тепла: сегодня в Украине улучшится погода

Новина українською → Украина, Суббота 13 марта 2021 10:00
Ясно и до +11 тепла: сегодня в Украине улучшится погода Фото: синоптики прогнозируют солнечную погоду (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 13 марта, в Украине существенно улучшится погода. Практически на всей территории страны, кроме юга, будет сухо, температура воздуха поднимется местами до +11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз в областях

Осадки в виде дневного дождя ожидаются лишь в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. На остальной территории страны будет сухо, на востоке сохранится облачная погода.

Температура воздуха в восточных областях будет колебаться от +1 до +5 днем, ночью -3-8 градусов. В центре страны воздух прогреется до +5+8 градусов днем, в Полтавской области 0+2, ночью -4+1. На севере страны будет +2+7 тепла днем, ночью термометры покажут -6+1. В западных регионах ожидается потепление до +6+10 градусов, в Черновицкой области +9+11, в Хмельницкой +4+6, ночью -1+2 градуса. На юге столбики термометра будут колебаться от +5 до +9 градусов, ночью -2+1.

Ясно и до +11 тепла: сегодня в Украине улучшится погода

Прогноз в Киеве

В столице в субботу будет ясно, без осадков. Температура воздуха будет в районе +6+8 градусов днем, -1+1 ночью.

Ясно и до +11 тепла: сегодня в Украине улучшится погода

Напомним, вчера Киев накрыли сильные снегопады. Из-за непогоды ограничили въезд в столицу для грузовиков.

Также РБК-Украина писало, что с субботы в Украину придет потепление. Оно продлится до 16 марта, после чего ожидается ухудшение погоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр весна
NEWS
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации