Ясно и до +11 тепла: сегодня в Украине улучшится погода

Сегодня, 13 марта, в Украине существенно улучшится погода. Практически на всей территории страны, кроме юга, будет сухо, температура воздуха поднимется местами до +11 градусов.

Прогноз в областях

Осадки в виде дневного дождя ожидаются лишь в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. На остальной территории страны будет сухо, на востоке сохранится облачная погода.

Температура воздуха в восточных областях будет колебаться от +1 до +5 днем, ночью -3-8 градусов. В центре страны воздух прогреется до +5+8 градусов днем, в Полтавской области 0+2, ночью -4+1. На севере страны будет +2+7 тепла днем, ночью термометры покажут -6+1. В западных регионах ожидается потепление до +6+10 градусов, в Черновицкой области +9+11, в Хмельницкой +4+6, ночью -1+2 градуса. На юге столбики термометра будут колебаться от +5 до +9 градусов, ночью -2+1.

Прогноз в Киеве

В столице в субботу будет ясно, без осадков. Температура воздуха будет в районе +6+8 градусов днем, -1+1 ночью.