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Сніжитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 17 грудня 2023 07:00
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Сніжитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: у частині України буде мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 17 грудня буде сніжною, але не скрізь. На заході України очікуються шквальні вітри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині пройде мокрий сніг. Місцями можливий дощ. На решті території країни без істотних опадів.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15- 20 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +5 градусів, на схожі у Сумській області та у Карпатах від 0 до -5.

Вночі температура опуститься до -4 максимум, а на сході та в Карпатах до -9.

Сніжитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві +2 +4 градуси, а вночі в районі нуля.

Сніжитиме, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

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