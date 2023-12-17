ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будет снежить, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Украина, Воскресенье 17 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Будет снежить, но не везде: прогноз погоды на сегодня Фото: в части Украины будет мокрый снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 17 декабря будет снежной, но не везде. На западе Украины ожидаются шквальные ветры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области пройдет мокрый снег. Местами возможен дождь. На остальной территории страны без существенных осадков.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. На западе местами порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Столбики термометров днем покажут от 0 до +5 градусов, похожие в Сумской области и в Карпатах от 0 до -5.

Ночью температура опустится до -4 максимум, а на востоке и в Карпатах до -9.

Будет снежить, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, возможен небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве +2 +4 градуса, а ночью в районе нуля.

Будет снежить, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в декабре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет