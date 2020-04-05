Снижение рейтинга "ДТЭК-Энерго" не повлияет на бизнес компании, - эксперт

Иллюстративное фото (dtek.com)

По словам эксперта, в условиях кризиса многие компании оказывались неспособны выплатить внешние долги

Снижение рейтинга компании "ДТЭК-Энерго" не отразится негативно на деятельности компании, она сможет договориться о реструктуризации своих долгов. Об этом в комментариях журналистам заявил финансовый эксперт Станислав Дубко, комментируя снижение агентством Fitch Ratings рейтинга компании, передает РБК-Украина.

"Сейчас, при благоприятном стечении обстоятельств, компания сможет договориться о реструктуризации. То есть, это не означает какие-то необратимые последствия для деятельности этой компании. Бизнес может продолжиться, и в том числе при наличии нерешенных вопросов по долгам", - сказал Дубко.

По словам эксперта, в условиях кризиса многие компании оказывались неспособны выплатить внешние долги и договаривались о реструктуризации, что является обычной практикой в мировом бизнесе.

"Такие ситуации бывают, они и в истории Украины были, и не так давно. Если вспомнить 2014-2015 года, многие украинские компании в тот момент, как и сама Украина как государство допустила тоже сбой в обслуживании своих внешних долгов. Точно так же проводилась реструктуризация. Это тоже было в нашей рейтинговой истории. И точно так же потом, когда все-таки все договоренности были достигнуты. Поэтому как Украина, так и целый ряд эмитентов, большинство, я бы даже сказал, эмитентов, которые были на тот момент заемщиками на внешнем рынке, допустили тоже задолженности. Включая государственные компании, такие как "Укрзализныця". То есть, они все проходили через реструктуризацию долгов", - подчеркнул Дубко.

Ранее директор рейтингового агентства "Евро-Рейтинг" Григорий Перерва заявил, что учитывая спад в украинской экономике, в ближайшие месяцы рейтинги большинства отечественных компаний будут снижены, "ДТЭК Энерго" является лишь первой из них. Кроме того, он подчеркнул, что в случае снижения рейтинга Украины автоматически будут пересмотрены рейтинги всех отечественных компаний.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) компании DTEK Energy B.V. с "B-" до "C"; приоритетного необеспеченного рейтинга еврооблигаций ДТЭК - до "C" с рейтингом восстановления "RR5".